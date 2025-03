Les dirigeants des autorités locales du Conseil de Yesha (Judée-Samarie) ont été reçus aux Emirats arabes unis dans le cadre d’une visite officielle, la première de ce genre dans l’histoire d’Israël.

La délégation comprenait le chef du Conseil régional du Binyamin et président du Conseil de Yesha, Israël Gantz; le chef du Conseil régional de Har Hevron, Eliram Azoulay, et le directeur général du Conseil de Yesha, Omer Rahamim.

Au cours de la visite, les hauts responsables du Conseil de Yesha ont rencontré des représentants du gouvernement, des hommes d’affaires, des personnes influentes ainsi que l’ambassadeur d’Israël aux Émirats arabes unis, Yossi Shelly.

Les membres du Conseil de Yesha ont discuté des opportunités économiques et politiques dans la région.

Israël Gantz a déclaré: « Notre visite aux Émirats arabes unis témoigne du changement régional et de la nécessité d’une nouvelle réflexion. Un nouvel ordre mondial exige de nouvelles alliances et une réflexion hors des sentiers battus. La coopération entre les peuples, fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance de la réalité, est la voie vers le renforcement de la présence juive et la garantie d’un avenir fort pour les deux pays. Nous remercions le Dr Ali Rashid Al Nuaimi pour son invitation personnelle et chaleureuse et tous nos hôtes pour leur accueil respectueux et pour le dialogue ouvert et important. C’est un premier pas vers des collaborations fructueuses qui profiteront à toute la région. »

Eliram Azoulay a ajouté: « C’était incroyable de voir qu’il existe un leadership courageux qui souhaite entendre directement parler des communautés et de la présence juive en Judée et Samarie. J’ai découvert un leadership qui partage la lutte contre le Hamas, le Hezbollah, les Frères musulmans et l’Iran et toutes leurs branches civiles, y compris en Judée-Samarie. Un leadership qui n’a pas peur de dire ouvertement qu’il faut combattre l’éducation de l’Autorité palestinienne au mal et à la haine des Juifs. Le lien direct créé entre les Juifs de Judée-Samarie et les hauts responsables des Émirats arabes unis ouvre de nouvelles opportunités pour la mise en œuvre des Accords d’Abraham en Judée-Samarie. C’est un début important pour un front commun qui renforcera la présence juive en Judée et Samarie. »