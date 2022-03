Irina Nevzlin, l’épouse de l’ancien président de la Knesset, Yuli Edelstein, a fait part de sa déception face à l’absence de prise de position de la part du gouvernement israélien dans le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine.

D’origine russe, née à Moscou, elle a enjoint le gouvernement à se ranger du côté des Ukrainiens. »Tous les jours des enfants, des femmes, des vieillards sont assassinés! On se demande comment Poutine peut faire tout ça : il le peut, parce qu’on lui permet! J’ai toujours été fière d’être israélienne, mais aujourd’hui pour la première fois je ne ressens pas cette fierté. Dans le monde entier et dans le pays, une question se pose : quelle est la position d’Israël dans ce conflit? Et c’est cela qui me dérange. Les Juifs ne peuvent et ne doivent être que du côté de la lumière, du côté de la démocratie. Je veux de nouveau être fière de mon pays, c’est pour cela que je demande au gouvernement de prendre clairement et publiquement position pour l’Ukraine et pour le peuple ukrainien ».

Je ne peux pas me permettre d’être citoyen d’un pays qui tue les enfants d’un autre pays et qui torture ses propres enfants qui s’opposent à cette attitude

Irina Nevzlin a une histoire familiale qui la pousse à être contre son pays natal. Son père, l’oligarque Leonid Nevzlin, est considéré comme l’un des plus grands opposants à Vladimir Poutine. Depuis qu’il est monté en Israël en 2003, il a été jugé en Russie par contumace à une peine de prison à perpetuité. Israël a refusé, à plusieurs reprises, de l’extrader. Cette semaine, Nevzlin a annoncé renoncer à sa nationalité russe. »Je ne peux pas me permettre d’être citoyen d’un pays qui tue les enfants d’un autre pays et qui torture ses propres enfants qui s’opposent à cette attitude. Je suis citoyen israélien et si je devais prendre une seconde nationalité, je serais fier de recevoir le passeport ukrainien ».

Ce dimanche, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’exprimera par zoom, devant les députés de la Knesset. Il souhaite, à travers eux, atteindre le peuple israélien afin de le gagner à la cause ukrainienne contre la Russie.