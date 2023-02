Pour la première fois, un couple gay israélien est devenu parent après une procédure de GPA réalisée en Israël.

Jusqu’à l’année dernière, la GPA n’était légale en Israël que pour les couples hétérosexuels et suivant des règles très srictement encadrées.

Les couples gays qui désiraient avoir recours à la GPA devaient se rendre à l’étranger.

En 2021, la Cour suprême a autorisé la mise en oeuvre de cette procédure pour les couples de même sexe en Israël et le ministre de la Santé de l’époque, Nitzan Horowitz, a entériné cette décision.

Un peu plus d’un an plus tard, Daniel et Omer, un couple d’homosexuels, sont devenus parents d’une petite fille née d’une mère porteuse, au terme d’une grossesse qui s’est déroulée en Israël.

Plusieurs autres naissances de ce type sont programmées dans les semaines à venir dans le pays.

Les soins liés à la procédure de GPA pour les couples homosexuels ont été inclus dans le panier des soins subventionnés par l’Etat, validé par le ministre de la Santé, Arié Derhy, au début de son mandat.

Pour les militants gays, cette naissance est »une lumière dans l’obscurité dans laquelle nous nous trouvons en ce moment au regard des droits de la communauté et des craintes quant à leur préservation. Nous continuerons à nous battre et à agir pour créer un environnement plus sûr et plus agréable pour tous les membres de la communauté et leurs proches ».

A côté des messages d’émotion sur les réseaux sociaux, suite à l’annonce de cette première en Israël, plusieurs personnes se sont aussi inquiétées de l’ouverture de la GPA à tous les couples, mettant en garde contre une marchandisation du corps des femmes.