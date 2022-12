Encore une avancée médicale en Israël. L’hôpital Ichilov de Tel Aviv pratique depuis peu des oesophagectomies assistées par un robot.

Pour l’instant 16 patients en ont bénéficié. C’est le Professeur Guy Lahat, directeur du département de chirurgie du centre médical Ichilov et le Dr Boaz Sagui qui dirigent ces opérations.

L’oesophagectomie est une des interventions chirurgicales les plus complexes puisqu’elle consiste à enlever l’oesophage et à le remplacer par l’estomac. La plupart du temps elle est réalisée dans le traitement du cancer de l’oesophage dont la fréquence a augmenté pendant les dernières décennies.

Cette opération était jusqu’il y a quelques années très invasive et nécessitait d’ouvrir l’abdomen du patient. Puis des techniques moins invasives ont été mises au point avant de permettre de réaliser cette intervention délicate à l’aide d’un robot.

Le Professeur Lahat explique qu’il n’existe pas de dépistage précoce du cancer de l’oesophage, ce qui explique que dans la plupart des cas, le traitement nécessite un retrait de la totalité de l’oesophage pour sauver le patient.

»L’utilisation du robot présente plusieurs avantages », souligne le Professeur Lahat, »parmi ceux-ci, il y a, bien sûr, l’approche moins invasive et le peu d’ouvertures nécessaires, des conditions optimales et confortables pour l’équipe médicale sur le plan de la vision en 3 dimensions, le fait que le chirurgien soit assis devant une console et non debout pendant des heures ainsi qu’une capacité de réaliser les points de suture de façon plus confortable et plus précise. Enfin, le temps de convalescence est, en conséquence, considérablement réduit ainsi que les risques de complications ».