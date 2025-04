Karin Prien, membre du parti de centre-droit CDU, a été nommée ministre de l’Éducation en Allemagne, devenant ainsi la première ministre juive à siéger au gouvernement depuis 1922.

La seule figure juive ayant occupé un poste ministériel jusqu’à présent était Walther Rathenau, ancien ministre des Affaires étrangères, assassiné en 1922 par des extrémistes de droite parce qu’il était juif.

Âgée de 59 ans et née à Amsterdam, Prien est également porte-parole du Forum juif du CDU. Avant cette nomination au niveau national, elle exerçait déjà les fonctions de ministre de l’Éducation dans le Land de Schleswig-Holstein.

Engagée en faveur d’Israël, elle a signé par le passé une pétition condamnant les tentatives de boycott académique contre les chercheurs et institutions israéliennes, affirmant : « L’exclusion des chercheurs israéliens va à l’encontre des principes fondamentaux de la conduite professionnelle et de la liberté académique. »

Cette nomination intervient alors que le CDU signe son grand retour à la tête du pays, après sa défaite électorale de 2021.

Le futur chancelier sera Friedrich Merz, longtemps perçu comme le principal rival interne de l’ancienne chancelière Angela Merkel.

Le SPD, parti qui était au pouvoir jusqu’aux dernières élections, participera également à la nouvelle coalition gouvernementale, malgré sa chute à la troisième place derrière le CDU et le parti d’extrême droite, Alternative pour l’Allemagne (AfD).