Cette nuit (dimanche à lundi), Tsahal est intervenu à Djénine et a arrêté deux terroristes. C’est la première fois depuis l’opération ”Bayit Vegan” qui s’était déroulée du 3 au 5 juillet derniers, que l’armée israélienne opère à Djénine.

Les terroristes qui ont été arrêtés appartiennent au Hamas et prévoyaient plusieurs attentats dans le pays.

Au cours de l’opération et pendant la sortie des forces israéliennes de Djénine, des terroristes ont ouvert le feu sur les soldats. Ils ont répliqué en faisant plusieurs blessés dans les rangs palestiniens. Aucun blessé n’est à déplorer au sein des combattants de Tsahal.

Depuis la fin de l’opération Bayit Vegan, il avait été décidé de laisser la possibilité à Abou Mazen et à l’Autorité palestinienne de reprendre la main à Djénine. C’est la raison pour laquelle, Tsahal n’était plus intervenu. Mais, l’AP s’est contentée d’intervenir à l’intérieur de la ville, délaissant les camps de réfugiés d’où sont issus beaucoup de terroristes. Les autorités israéliennes ont donc décidé de procéder à une opération après une évaluation de la situation et le constat qu’une détérioration était imminente sans intervention militaire.