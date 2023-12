Aujourd’hui (dimanche), pour la première fois depuis le début de la guerre, des camions d’aide humanitaire sont entrés à Gaza par le passage de Kerem Shalom, depuis Israël.

Dans un premier temps, il avait été annoncé que Kerem Shalom serait ouvert uniquement pour vérifier le contenu des camions mais que ceux-ci entreraient ensuite par le passage de Rafah en Egypte.

Finalement, ce matin le bureau du Premier ministre a confirmé à l’agence de presse Reuters que des camions étaient entrés dans Gaza par le passage de Kerem Shalom.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a fait savoir sa désapprobation au directeur du conseil de sécurité nationale, Tsahi Hanegbi, et a demandé la convocation du cabinet de sécurité sur ce sujet. Ben Gvir proteste contre la manière dont une telle décision a été prise: ”Des décisions lourdes de conséquences ont été prises, elles marquent un changement de direction du cabinet, et ce sans aucun débat, uniquement par une consultation téléphonique mais sans aucun vote. Je m’oppose catégoriquement à ces décisions. Et même ceux qui les soutiennent ne doivent les adopter qu’après un débat au sein du cabinet lors duquel toutes les données auront été présentées”.

Ben Gvir s’insurge aussi contre l’information selon laquelle 180 millions de shekels auraient été transférés ces jours-ci du nord au sud de la Bande de Gaza, là aussi sans vote au sein du cabinet.