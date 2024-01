Le gouverneur de la Banque d’Israël, Amir Yaron, a annoncé une baisse du taux d’intérêt de 0.25%.

C’est la première fois depuis 4 ans que le taux d’intérêt est baissé, faisant également d’Israël, le premier pays développé à diminuer son taux d’intérêt après une longue période d’augmentations depuis le début de la crise du COVID 19.

La commission a justifié cette décision, entre autres, par l’atténuation du taux d’inflation ainsi que par le redressement des marchés financiers après le choc du 7 octobre et le début de la guerre.

La Banque d’Israël a ajouté que dans le contexte de la guerre, la politique du comité monétaire se concentre sur la stabilisation des marchés et la réduction de l’incertitude, ainsi que sur la stabilité des prix et le soutien de l’activité économique, la trajectoire des taux d’intérêt sera déterminée en fonction de la convergence continue de l’inflation vers l’objectif, le maintien de la stabilité des marchés financiers, de l’activité économique et de la politique budgétaire.

Lors de la conférence de presse qui a accompagné cette annonce, Amir Yaron, a déclaré: ”Le gouvernement doit maintenant procéder à des ajustements du budget, tant du côté des dépenses que du côté des recettes. Le gouvernement doit orienter sa politique dans ce sens afin de préserver la crédibilité de la politique budgétaire aux yeux des marchés et du public. Il s’agit également d’assurer la préparation nécessaire aux crises supplémentaires auxquelles Israël pourrait être confronté à l’avenir. Ce qui est important n’est pas seulement l’ampleur du déficit en 2024, mais aussi ce que les marchés en concluront et l’influence qu’auront les décisions du gouvernement en matière budgétaire sur l’évolution de la dette future.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a réagi à cette décision : “Je salue la décision du gouverneur et de la Banque d’Israël de commencer à baisser les taux d’intérêt. La politique budgétaire responsable que nous menons depuis un an a contribué à la diminution de l’inflation, et maintenant la baisse des taux d’intérêt répond à la nécessité de soutenir la croissance des entreprises et de l’économie en même temps que la guerre. Avec l’aide de Dieu, nous continuerons à gérer l’économie israélienne de manière responsable et professionnelle et à préparer le terrain pour le retour de l’économie israélienne sur la voie d’une croissance accélérée”.