Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a annoncé qu’il allait contraindre l’Autorité palestinienne à payer ses factures d’électricité.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre cela fait 30 ans que l’AP accumule des dettes auprès de la compagnie israélienne d’électricité. Leur montant est évalué aujourd’hui à 2 milliards de shekels.

Ce manque à gagner pour la compagnie israélienne d’électricité est comblé par les citoyens israéliens qui paient de leur poche ce qui est nécessaire pour que cette énorme dette palestinienne n’entraine pas l’effondrement de la compagnie d’électricité.

Jusqu’à maintenant rien n’avait été fait en raison de difficultés juridiques. D’après les accords d’Oslo, Israël peut retirer des sommes versées à l’AP la totalité des dettes que celle-ci contracte auprès de l’Etat. Mais cette règle ne peut s’appliquer qu’aux contrats qui existent directement avec l’AP. Or, l’électricité n’est pas fournie directement à l’AP mais à la compagnie d’électricité de Jérusalem Est qui fournit l’électricité aux Palestiniens de Jérusalem Est et de Judée-Samarie. C’est cette compagnie qui n’honore pas ses dettes. Sans preuve de l’implication de l’AP, Israël ne peut pas lui imposer d’assumer ces dettes. Et c’est ainsi que la somme dûe à la compagnie israélienne d’électricité a atteint de tels sommets, sans qu’aucune solution concrète ne puisse être mise en oeuvre.

Le ministre Smotrich a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps et a ordonné à ses services de trouver une solution. Finalement, après des mois de recherches, il s’est avéré qu’une faille était exploitable. L’AP possède 19% des parts de la compagnie d’électricité de Jérusalem Est, les autres actionnaires sont des familles palestiniennes qui possèdent chacune moins de 1% des parts. De plus, 7 des 18 membres du conseil d’administration sont des membres des autorités locales palestiniennes. De cette manière, les employés du ministère des Finances ont réussi à prouver que l’AP jouait un rôle central dans la gestion de la compagnie d’électricité et il devient donc possible de prélever les sommes correspondant aux factures d’électricité sur celles versées par Israël à l’AP.

Cette démarche a été approuvée par les services de sécurité israéliens, le conseil national de sécurité et le ministère de la Défense. A partir de maintenant entre 20 et 30 millions de shekels seront prélevés chaque mois sur l’argent de l’AP et reversés à la compagnie israélienne d’électricité.

Concernant la dette déjà accumulée de 2 milliards de shekels, le ministre Smotrich a garanti qu’elle serait récupérée aussi. Néanmoins, cette opération devra impliquer les services du Premier ministre, le conseil national de sécurité mais aussi les Etats-Unis qui s’attachent à éviter l’effondrement économique de l’AP.

Quoi qu’il en soit, la mesure adoptée par Smotrich va permettre aux caisses de la compagnie israélienne d’électricité de se renflouer et d’après le ministre, d’ici quelques temps, les consommateurs israéliens le verront sur leur facture. Précisons que cette décision va également profiter aux Palestiniens qui souffrent régulièrement de coupures de courant en raison du non-paiement des factures par leur compagnie d’électricité.