Une nouvelle localité juive a vu le jour dans le Goush Etsion pour la première fois depuis 20 ans. Baptisée temporairement Heletz, elle permet de constituer une continuité territoriale entre le Goush Etsion et Jérusalem.

Cette localité est née sur un terrain acquis par une filiale du KKL en 1969. En 2019, la famille Tal s’y était installée en y construisant une ferme, la ferme Naveh Ori, en souvenir d’Ori Ansbacher, z’l, une jeune femme assassinée dans un attentat.

Le 27 juin 2024, le cabinet de sécurité a autorisé la création de la localité de Heletz et le 8 juillet, le commandant du secteur centre de l’époque, le général Yehuda Fuchs, a signé le permis pour une extension de la juridiction de Heletz au Goush Etsion.

Le 14 août, l’administration civile a défini les limites territoriales de cette localité et par conséquent sa localisation exacte.

Une dizaine de familles sont désormais installées dans cette localité qui a officiellement vu le jour aujourd’hui.

Yaron Rosenthal, le président du conseil régional du Goush Etsion, a déclaré: »Merci au Premier ministre et au ministre Smotrich, à Shlomo Neeman (son prédécesseur, ndlr) et au mouvement pour la présence juive en Judée-Samarie Amana qui ont agi et continuent d’agir pour développer la ferme et la localité. Mais surtout, un grand merci à la famille Tal, Lior et Raheli, qui ont renouvelé la présence juive dans ce lieu et grâce à l’action desquels, nous avons le mérite de créer ce yishouv ».