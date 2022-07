Un sondage publié dans l’édition de fin de semaine de Maariv donne pour la première fois 61 sièges au bloc composé par le Likoud, les partis orthodoxes et la Tsionout Hadatit.

Le Likoud se renforce de deux sièges, apparemment au détriment de Yamina qui reste en-dessous du seuil d’éligibilité. A gauche, Yaïr Lapid prendrait aussi deux mandats à Meretz, qui se retrouverait en dehors de la Knesset.

Suivant ce sondage, le bloc de la coalition sortante obtient 53 mandats et celui de Netanyahou se retrouve pour la première fois en position de constituer un gouvernement avec 61 députés.

Notons que la Tsionout Hadatit est installée depuis plusieurs semaines maintenant à la troisième place et que Benny Gantz et les partis orthodoxes sont stables. La surprise de ce sondage est le résultat du parti de Guidon Saar qui, pour la première fois depuis longtemps, sort de la zone à risque et se détache au-dessus du seuil d’éligibilité.