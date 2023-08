C’est la 7e année consécutive que l’école de cinéma et de télévision israélienne, Sam Spiegel, est classée parmi les meilleures du monde par le très réputé magazine Hollywood Reporter.

La principale école de cinéma d’Israël a déménagé dans un nouveau complexe au centre de Jérusalem, tout en modernisant ses installations et en offrant une expérience et une inspiration uniques à ses 180 étudiants », lit-on dans les raisons du choix de l’école par le magazine. ”’Sam Spiegel’ est connu pour son approche pratique du cinéma, de sorte que 75% de ses diplômés sont employés dans l’industrie.”

Le magazine a également mentionné le succès de l’école dans le domaine de la télévision, et son incubateur de séries, qui est soutenu par Netflix et Paramount Studios, afin qu’ils mettent en relation des créateurs israéliens avec des professionnels de haut calibre du monde entier.

Dana Blankstein-Cohen, la directrice de l’école, a déclaré : “C’est un immense honneur que ‘Sam Spiegel’ soit internationalement reconnu et inclus parmi les meilleures écoles du monde. Le travail déterminé et précieux de la communauté “Sam Spiegel” est l’expression de l’excellence dans le cinéma, et tous ses membres s’engagent à faire grandir et à diffuser les voix fascinantes et les nouveaux talents de l’industrie cinématographique et télévisuelle locale et internationale” .

Parmi les anciens de cette école se trouvent, notamment, Yehonatan Indursky le metteur en scène et réalisateur de la série Shtisel ou encore Dikla Kedar, la scénariste de la série Shaat Efess, deux séries qui ont été primées à l’international.