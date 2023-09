Au regard des données relatives à l’inflation, la Banque d’Israël a décidé pour la deuxième fois consécutive de laisser le taux d’intérêt inchangé et ce après dix augmentations qui avaient porté le taux de 0.1% en avril 2022 à 4.75% en juin 2023.

Il demeure donc cette fois encore à 4.75%. La Banque d’Israël a, toutefois, prévenu que si l’inflation ne baissait pas, elle se verrait contrainte de procéder à nouveau à une augmentation du taux d’intérêt: ”L’inflation se trouve toujours à un niveau élevé. Néanmoins, ces derniers mois, elle ralentit. C’est pourquoi, la commission a décidé de laisser le taux d’intérêt à son niveau actuel mais estime probable qu’il soit augmenté lors de ses prochaines décisions si l’inflation ne baissait pas suivant les attentes”.

La Banque d’Israël ajoute: ”Le niveau du PIB reflète un niveau d’activité supérieur à celui précédant la crise du Corona, mais le rythme de croissance est inférieur au potentiel du marché”.

Dans ce contexte, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a remis aujourd’hui (lundi) un rapport à la commission des Finances de la Knesset dans lequel il reconnait que ”la situation de l’inflation et le niveau du taux d’intérêt sont moins bons que ce que nous avions prévu au sein du ministère des Finances lorsque nous avons déposé le budget”.

Smotrich poursuit: “L’inflation mondiale a un effet sur le marché israélien à travers les importations. Cet effet pourrait s’intensifier compte tenu de l’affaiblissement du shekel. L’économie israélienne fait preuve d’une relative résilience et de stabilité en cette période de crise mondiale, et les données macroéconomiques de l’économie israélienne sont bonnes et solides.”