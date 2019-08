Me. Yomtob Kalfon, 8e du parti Nouvelle Droite et 17e de la liste Yamina (« à droite ») dirigée par Ayelet Shaked et qui unit les partis Bayit Yehoudi, Ih’oud Leoumi et Nouvelle Droite, répond à nos questions à l’approche de l’échéance électorale du 17 septembre.

Le P’tit Hebdo : Qu’est-ce que Yamina, qui rappelle la liste du Bayit Yehudi de 2015, apporte de nouveau ?

Yomtob Kalfon: Yamina réunit les partis du sionisme religieux et de la droite idéologique se trouvant à la droite du Likoud. Nous défendons la Terre d’Israël, l’Identité Juive, la réforme du système judiciaire et nous voulons agir pour que le miracle économique israélien soit profitable pour tous. A l’image d’Ayelet Shaked, nous portons un leadership Juif Sioniste déterminé visant à faire en sorte que nous ayons une coalition de droite et non d’union nationale de type Likoud + Kahol Lavan/formations de gauche. En avril dernier, malgré un score historiquement élevé (35 mandats), le Likoud n’a pas réussi à former une coalition de droite et a même tenté une coalition avec Gantz-Lapid et les travaillistes. Pour que ce scénario ne se reproduise pas il faut renforcer les partis de la coalition de droite – et donc Yamina –, ainsi Ayelet Shaked, le Rav Rafi Peretz, Betsalel Smotrich et Naftali Bennett seront les principaux partenaires du gouvernement Netanyahou et non Gantz, Lapid et la gauche. En d’autres termes, pour faire gagner la droite il faut voter Yamina.

Lph: Votre liste se veut être une liste d’union pourtant cette union ne comporte pas les partis Otzma Yehudit et Zehout, comment l’expliquez-vous ?

Y.K.: A cause de la désunion de nombreuses voix de droite sont gaspillées depuis plusieurs élections. Shaked et Bennett ont appris de leurs erreurs et n’ont pas pris le risque de courir seuls cette fois-ci (malgré des sondages positifs). Les membres des différentes composantes de Yamina ont pris leurs responsabilités, mis leurs égos de côté en acceptant de se retrouver décalés à des places lointaines (je pense notamment au vice-ministre de la Défense, le Rav Elie Ben-Dahan, haut-placé au Bayit Yehudi se retrouvant 13e de la liste unifiée). Je ne sais pas si ce sont des raisons d’égos, de manque de rationalité sur leur réelle force électorale, ou autres, qui ont fait qu’Otzma Yehudit ou Zehout n’ont pas intégré l’union, il n’empêche que ce qui compte à présent c’est la victoire de la droite. Voter pour des partis qui ne passent pas largement le seuil d’éligibilité c’est faire perdre la droite et risquer une nouvelle catastrophe comme Oslo ou l’expulsion du Goush Katif.

Lph : Vous êtes de nouveau le candidat francophone, vous étiez placé 11e en avril dernier, cette fois-ci vous êtes 17e, avez-vous des chances d’être élu ? Et de manière plus générale, qu’est-ce que Yamina apporte au public francophone ?

Y.K.: Remarquons d’abord la récente évolution et prise en considération de la Aliya francophone dans la vie politique israélienne. Cela a commencé avec les nombreux candidats francophones aux municipales de 2018 – et notons l’apport du mouvement Aleinu dans ce changement de tendance. Puis, pour la Knesset, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont été les précurseurs en me plaçant en avril dernier, et je suis content que cela ait fait des émules. Ils ont réitéré leur engagement réel pour les Olim en me redonnant leur confiance et en me montant de 3 places dans leur parti (de la 11e à la 8e place), certes du fait de l’union j’ai été décalé à la 17e place, qui reste potentiellement éligible (12-13 mandats suffiraient dans le cadre de la loi norvégienne). Au-delà de ma personne, ce qu’il faut c’est que Yamina soit le plus fort possible, pour le Am Israël, la Thora et la Terre d’Israël, mais aussi pour les Olim car c’est le seul parti à porter un plan national d’intégration pour les olim francophones, coécrit avec Qualita, et chiffré à plusieurs dizaines de millions de shekels. À nous tous de renforcer donc Yamina pour réaliser enfin ces changements.