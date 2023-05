L’Union européenne a décidé de prendre une décision radicale. Afin qu’Itamar Ben Gvir ne prononce pas de discours lors de la réception organisée à la représentation à Tel Aviv, à l’occasion de la Journée de l’Europe, il a été décidé de tout simplement annuler l’événement.

Depuis plusieurs jours, les représentants de l’Union européenne avait fait savoir au gouvernement israélien qu’ils n’appréciaient pas le choix d’envoyer Itamar Ben Gvir comme représentant pour la réception de la Journée de l’Europe, le 9 mai.

Le ministre avait, cependant, bien confirmé qu’il serait présent et, comme le veut la tradition, prononcerait une allocution.

C’est à Bruxelles qu’a été pris la décision d’annuler la réception à Tel Aviv pour cette Journée de l’Europe et ce alors qu’elle s’y tient chaque année. Ce faisant, l’UE a voulu éviter de recevoir le ministre Ben Gvir et de lui donner la parole.

La décision est intervenue après consultation des ambassadeurs européens en Israël et des services des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles.

Un événement culturel sera organisé à la place de la cérémonie habituelle. »A notre plus grand regret, nous avons décidé d’annuler la réception diplomatique parce que nous ne voulons pas offrir un espace à des opinions qui sont contraires aux valeurs que l’Union européenne représente. Un événement culturel aura lieu pour célébrer notre partenariat avec Israël et nos relations fortes », a communiqué l’UE.

Le ministre Ben Gvir a réagi à cette décision: »Hélas, l’UE qui se targue de représenter les valeurs de la démocratie et du multiculturalisme, se comporte en censeur. C’est pour moi un honneur et un mérite de représenter le gouvernement d’Israël, les soldats de Tsahal héroïque et le peuple d’Israël dans tous les forums. Des amis savent émettre des critiques et de vrais amis savent les entendre ».