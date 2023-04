Lorsque la ministre Miri Regev a annoncé la liste des douze personnalités choisies pour allumer un flambeau lors de la cérémonie officielle de Yom Haatsmaout au Mont Herzl, elle s’est attirée quelques critiques.

L’une d’entre elles était qu’aucun représentant de la communauté orthodoxe n’avait été désigné, contrairement à ce qui se faisait les années précédentes.

Regev a été sermonnée par plusieurs journalistes orthodoxes et beaucoup ont exprimé leur incompréhension qu’elle n’ait pas trouvé une personne dans ce milieu qui pourtant se distingue par la quantité d’oeuvres de charité, notamment, qui y sont initiées.

La ministre s’est tout de suite défendue en racontant que le comité de désignation avait bien choisi une femme orthodoxe mais que celle-ci avait décliné pour des »raisons de pudeur ».

Ce matin, le journaliste Yanir Cozin, révèle que cette personnalité n’est autre que la Rabbanite Yemima Mizrahi. Figure rabbinique féminine extrêmement populaire et qui touche de larges publics, la Rabbanite Yemima Mizrahi est également très proche du monde francophone. Les femmes de cette communauté se déplacent en masse à chacun de ces cours. La Rabbanite Mizrahi, outre les nombreux cours qu’elle donne dans tout le pays, oeuvre également auprès des familles endeuillées et des blessés.

Elle et son mari, le Rav Haïm Mizrahi, ont ouvert une yeshiva où ils recueillent les jeunes en perdition, qui se retrouvent à la rue, sans repères et rejetés. Ils leur offrent un lieu où dormir, où se reconstruire et où renouer avec leurs racines juives et spirituelles.

Après avoir été choisie par le comité de désignation des personnalités pour les flambeaux de Yom Haatsmaout et avoir reçu le premier appel lui annonçant cette nouvelle, la Rabbanite Yemima Mizrahi a finalement décidé de décliner la proposition.