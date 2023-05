Cette fois, le mot d’ordre est »la journée de l’égalité ». Les manifestants contre le gouvernement et notamment ceux appartenant au mouvement de réservistes »A’him Laneshek » (Frères d’arme) ont placé leur journée de mobilisation sous le signe de la loi d’enrôlement des orthodoxes à l’armée.

La réforme judiciaire est toujours présente dans les slogans, mais ils ont voulu aujourd’hui indiquer que leur combat ne se limite pas à cela.

Ainsi, peu après 7h ce matin un groupe du mouvement A’him Laneshek ont organisé une prière de Sha’harit devant le domicile de Betsalel Smotrich à Kedoumim sous le slogan: »Un vrai sioniste religieux prend sa part dans le service ».

אני אשכרה דומעת כאן. כ"כ מזכיר לי את החברות החמה שהיתה לי עם פלוגת ההסדר בגדוד שלי בימי בצבא. אחוות אחים; דתיים ציונים דמוקרטים בשיתוף *אחים לנשק* בהפגנה מול ביתו סמוטריץ. ציונות דתית לא מתפרקת מערכיה. היא יוצרת גשרים. pic.twitter.com/D0voU1n1EL — esty segal ‏‎‏‎‏‎‏‎إيستي 🇺🇦 (@EstyS) May 4, 2023

Dans le même temps, un autre groupe de manifestants a exposé des poupées ensanglantés devant le domicile d’Itamar Ben Gvir à Kiryat Arba, l’accusant de ne pas remplir son rôle de ministre de la Sécurité nationale et l’appelant à démissionner.

קו אדום? פעילי אחים לנשק במיצג גופות מול ביתו של השר בן גביר. pic.twitter.com/AJwBe7NKYr — חזקי ברוך (@HezkeiB) May 4, 2023

Comme à leur habitude, quelques milliers de manifestants ont bloqué les axes routiers principaux au centre du pays: le carrefour de Raanana, le carrefour de Kfar Yarok, le carrefour Rokah-Namir à Tel Aviv et encore d’autres. La police les a évacués.

Une manifestation est également organisée devant la résidence présidentielle qui a réuni environ 300 personnes et des femmes déguisées en servantes écarlates manifestent devant la Rabbanout à Tel Aviv, le Grand Rabbinat d’Israël à Jérusalem ou encore devant la Rabbanout de Rishon LeTsion. Ces femmes prétendent que »nous sommes à un point critique d’une législation anti-démocratique et à quelques heures d’abandonner les femmes en Israël, entre autres, en raison des processus que mènent les hommes de la coalition pour élargir les pouvoirs du Beth Din en Israël ».

Le mouvement A’him Laneshek est aussi présent à Bné Brak, où il a ouvert un »bureau d’enrôlement à l’armée » et à Jérusalem où il manifeste contre la loi d’enrôlement pour les orthodoxes. A Bné Brak, on a pu assister à plusieurs scènes de dialogue entre les manifestants et des habitants venus à leur rencontre.

Une manifestation est également organisée devant la yeshiva de Poniowicz et devant le domicile du Rav Guershon Edelstein: »Nous sommes venus, des centaines de réservistes, au domicile du Rav Guershon Edelstein, le président du Conseil des Sages de la Torah, et des étudiants de Poniowicz à Bné Brak pour leur faire savoir que le gouvernement a bafoué de manière unilatérale le contrat entre lui et les citoyens concernant le service militaire et la charge économique qui revient à chacun. Nous devons construire un nouveau contrat, dans lequel les orthodoxes prendront part au service militaire et à la vie économique. Le renversement judiciaire prouve à quel point notre démocratie est fragile et c’est pourquoi, le nouveau contrat exigera de tous ceux qui veulent prendre part à la gestion de l’Etat et influencer son visage, de servir dans l’armée comme tout le monde. Nous en avons assez d’être des pigeons ».