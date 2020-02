Dans une interview à la chaîne Hadashot 12, Benny Gantz a fourni un argument assez minimaliste pour expliquer pourquoi c’est lui qui doit devenir Premier ministre: « Je suis la seule alternative. Les gens doivent se poser la question suivante: ‘Voulons-nous que Binyamin Netanyahou, après 14 ans, continue à diriger le pays, ou voulons-nous partir vers une nouvelle direction? Etant la seule alternative possible, je pense que je peux et dois être le prochain Premier ministre »…

Concernant la manière dont il formerait son gouvernement Benny Gantz a dit que l’hypothèse d’un gouvernement Bleu-Blanc et Avoda-Gesher-Meretz soutenu de l’extérieur par Avigdor Lieberman et la liste arabe serait « excellente » mais qu’elle est « irréaliste ». Selon lui, ce serait une manière pour ces deux partis que tout oppose de ne pas se démentir. Il s’est pourtant dit persuadé qu’il n’aura pas besoin de la Liste arabe pour former une coalition.

Photo Miriam Alster / Flash 90