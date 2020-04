Bien avant que la crise du Corona soit passée, les preneurs de décisions se doivent de travailler sur une stratégie de l’après-crise et sur le processus de reprise progressive de l’activité économique afin de ne pas provoquer un effondrement total de l’économie israélienne.

Le ministère des Finances a déjà ébauché un plan par étapes dont la première sera la reprise progressive des activités dans le domaine de l’industrie, de la finance, de l’administration et du high-tech en accordant la priorité aux secteurs qui contribuent le plus à l’emploi et à la production nationale. On parle d’un retour à 30% de la main d’oeuvre dans un premier temps par rapport aux 15% actuels. La réouverture des commerces non-indispensables et des centres commerciaux est prévue pour un stade ultérieur car s’il s’agit certes d’un secteur qui utilise une main d’oeuvre nombreuse, il comporte aussi de plus grands risques de contamination ou re-contamination.

Parallèlement, les transports publics devraient recommencer à fonctionner de manière progressive et les consignes de confinement seront allégées en fonction des zones. Afin de permettre aux adultes concernés de retourner au travail, le plan prévoit aussi de faire revenir certains élèves à l’école, notamment ceux qui sont âgés de moins de neuf ans et qui ne peuvent rester sans surveillance à la maison.

Une troisième catégorie sera « libérée » dans un stade bien ultérieur car il ne s’agit pas de domaines indispensables (activités artistiques, culturelles et sportives) ou certaines autres activités où le risque de contamination est élevé.

Le plan ébauché par le ministère des Finances prend aussi en compte la cartographie de la maladie dans le pays en donnant la priorité aux zones les moins touchées.

Ce plan sera soumis à l’approbation de la commission interministérielle du Corona. Mais de toute manière, tout redémarrage progressif ne se fera pas avant la fin de Pessah’ au minimum et la décision se fera en fonction de la courbe des chiffres sur la progression de la maladie dans le pays.

