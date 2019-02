Après être entré de force par la Porte de la Misécicorde jeudi dernier et en violation totale de la loi, le Waqf musulman, organe dépendant de la Jordanie, y a ouvert une mosquée destinée à devenir un lieu de prières définitif. Il s’agit de la cinquième mosquée installée sur le Mont du Temple depuis cinq ans! Très rapidement, le lieu a été aménagé, avec tapis, éclairage, mobilier et diverses installations.

Et afin de montrer clairement ses intentions, le mufti de Jérusalem nommé par l’Autorité Palestinien, Muhamad Hussein, s’est rendu sur place lundi et y a accueilli une délégation du Haut Comité de suivi des Arabes israéliens, des députés arabes israéliens ainsi que des représentants du Mouvement islamique arabe israélien. Le Waqf a également déjà nommé un imam qui sera responsable de cette nouveau lieu de prières appelé Al-Ra’hma, plagiat musulman de Shaar Ha-Ra’hamim.

Tout ceci se fait naturellement en contradiction totale avec la politique de statu quo menée par le Premier ministre, responsable suprême de ce qui se passe sur le Mont du Temple. Binyamin Netanyahou ordonné de faire respecter les décisions des tribunaux sur ces questions et de maintenir ce lieu fermé comme il l’était depuis 2003. Mais la politique du fait accompli musulman ne rendra pas la tâche facile à la police au cas où elle intervenait pour évacuer ce lieu d’autant plus qu’elle n’a pas trop bougé depuis jeudi où cette nouvelle provocation a été lancée. La seule chose qu’elle a faite a été d’arrêter le sheikh Abd El-Elazzim Salhab, président du nouveau Waqf et le sheikh Naja’h Bekhirat son second qui ont d’ailleurs été relâchés rapidement suite à l’intervention des Jordaniens!

Le gouvernement israélien a pourtant fait savoir que la police interviendra et que ce lieu sera fermé. La Jordanie a de son côté prévenu qu’Israël sera “rendu responsable pour toutes les conséquences fâcheuses de futurs développements sur ce site”.

Pendant ce temps où Israël temporise, le Mouvement islamique arabe israélien a engagé une équipe de juristes pour engager une procédure devant la justice israélienne afin de faire annuler la décision de fermeture de ce lieu depuis 2003 au motif que l’argument d’activités du Hamas ne serait plus de mise aujourd’hui. Un tribunal de paix de Jérusalem lui a déjà donné partiellement raison!

Si ce lieu reste finalement ouvert, il s’agira d’une deuxième grande victoire musulmane sur la souveraineté israélienne sur le Mont du Temple après le démantèlement des portiques magnétiques en 2017.

Photo porte-parole Liste arabe