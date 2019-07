La chaîne Hadashot 12 a révélé lundi soir que des tractations en coulisses se sont déroulées depuis quelques mois entre Israël et la Jordanie concernant la mosquée illégale que le Waqf tente d’aménager dans le périmètre de la Porte de la Miséricorde (Sha’ar HaRa’hamim). Ces négociations se sont tenues sous la haute main du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui est responsable de tout ce qui concerne las Vieille Ville et les « lieux saints ».

Selon la chaîne israélienne, l’accord conclu comprendrait les points suivants:

La « mosquée » serait fermée pour six mois. Des travaux de réfection seraient effectués sur le site, à la demande des Jordaniens. Après six mois, le site deviendrait un complexe administratif du Waqf

Selon la chaîne, Binyamin Netanyahou serait allé très loin en direction des exigences de la Jordanie, toujours selon la politique de ménagement du royaume hachémite et dans le but « sacro-saint » de ne pas « provoquer d’émeutes musulmanes ». Un réflexe d’auto-censure de plus en plus à la mode.

C’est au mois de mars dernier que des agents du Waqf avaient pénétré des force dans l’enceinte de la Porte de Miséricorde, fermée depuis des années suite à des activités terroristes du Hamas qui s’y déroulaient. En l’absence de réaction ferme de la part des autorités israéliennes, le Waqf avait entrepris des travaux pour y construire une mosquée et y organiser des prières. Une manière classique du fait accompli, qui dans cette configuration n’entraîne ni des « émeutes juives » ni un « embrasement de la région »…

Colère du mouvement Regavim

Le mouvement Regavim qui avait saisi la Cour suprême contre l’établissement d’une mosquée dans l’enceinte de la Porte de la Miséricorde a très vivement réagi à ces informations: « L’accord qui se dessine est honteux et scandaleux. Il s’agit d’une capitulation totale face aux actions illégales du Waqf et aux caprices des Jordaniens. Il s’agit aussi d’une atteinte à la souveraineté d’Israël, qui sied parfaitement avec la période des Trois Semaines durant lesquelles le Temple a été détruit ».

La Cour suprême avait donné un délai de 90 jours à l’Etat pour répondre à la requête de Regavim, laps de temps durant lequel le Waqf a pu tranquillement poursuivre les travaux. Finalement la réponse de l’Etat est venue: « La gestion de ce dossier se déroule par les canaux diplomatiques face à la Jordanie sous la supervision de l’échelon politique au plus haut niveau ». Autrement dit, le Premier ministre.

Pour ne pas provoquer d’émeutes….

Photo Sliman Khader / Flash 90