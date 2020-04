L’association « Mima’amakim » s’est mobilisée en faveur des Justes parmi les nations polonais qui vivent difficilement en cette période de Corona. Les jeunes bénévoles de cette association se sont rendus au domicile d’une quarantaine de ces personnes âgées qui ont sauvé des vies juives, et leur ont apporté nourriture, médicaments mais aussi réconfort.

Cette association créée en Israël en 2012 par des descendants de survivants, en tête desquels Johnny Daniels, Israélien d’origine britannique, a pour but de maintenir le souvenir de la Shoah auprès de la jeunesse à travers le monde et surtout en Pologne. Elle est actuellement présidée par Avraham Grant, le célèbre entraîneur de football, dont le père Meïr Grant z.l. fut un rescapé de la Shoah. « Mima’amkim » organise de nombreuses activités afin que ne s’éteigne pas la flamme du souvenir et pour que les jeunes générations, juives comme non-juives, prennent conscience de ce qui s’est passé à cette époque.

Johnny Daniels confie qu’avec l’apparition du Corona, il avait hésité entre rester en Israël et partir en Pologne pour aider ces héros, et qu’il a choisi la seconde option: « C’est l’unique occasion que nous avons pour leur venir en aide dans cette période si difficile pour eux, tout comme eux l’ont fait en sauvant des Juifs pendant la Shoah.. »

Photo Wikipedia