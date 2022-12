La disparition du Rav Haïm Druckman hier soir (dimanche), à l’âge de 90 ans, a plongé le monde sioniste religieux dans le deuil.

Les hommages se multiplient, y compris dans le monde politique où le Rav Druckman aura laissé son empreinte.

Le Premier ministre, Yaïr Lapid, a tweeté: « Je partage la peine de la famille et des nombreux élèves du Rav Haïm Druckman. Rescapé de la Shoah, fondateur de la yeshiva Or Etsion, érudit, lauréat du prix d’Israël et un homme entièrement dévoué à l’amour d’Israël. Que son souvenir soit béni ».

Le futur Premier ministre Binyamin Netanyahou a écrit: »Un grand astre d’amour d’Israël s’est éteint aujourd’hui. En cet instant où l’on se sépare du Rav Druckman, mon coeur souffre profondément avec sa chère famille et avec de très très nombreuses personnes dans le peuple. L’Etat d’Israël a perdu un grand dirigeant spirituel et j’ai perdu un ami personnel que je respectais beaucoup. Le Rav a vécu dans sa chair l’horreur de la Shoah et a consacré sa vie à la construction de la nation en montant en Israël ».

Le chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, a exprimé sa peine profonde: »Nous sommes orphelins, nous n’avons plus de père. Notre couronne est tombée, nous sommes brisés. Ces dernières années, j’ai eu le privilège d’avancer à l’ombre du Rav et d’apprendre la manière d’être un dirigeant public par sa sagesse, sa modestie, sa justesse et son attitude. Le Rav Druckman, zatsal, était un géant parmi les géants pour l’amour d’Israël, il voyait chaque juif en partant du principe qu’il était beau et sans défaut. Le Rav a dédié son existence au peuple d’Israël et même jusqu’à ces dernières semaines, j’ai eu le mérite de le rencontrer pour discuter, recevoir des conseils, y compris en pleine nuit. Jusqu’à son dernier souffle, il n’y aura pas eu un instant où le Rav n’aura pas été disponible pour le peuple d’Israël. Le peuple d’Israël a perdu un des plus grands chefs spirituels de sa génération, un homme juste, un homme d’éducation, un homme entièrement dévoué à la Torah d’Eretz Israël, au peuple d’Israël et à la terre d’Israël. Il a formé de très nombreux élèves pendant plusieurs générations et a fait vivre en eux les enseignements du Rav Avraham Itshak Hacohen Kook, zatsal et de son fils le Rav Tsvi Yehouda. Je veux remercier les équipes d’Hadassah Ein Kerem pour leur dévouement sans fin. Barou’h Dayan Haemet ».

L’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, qui avait été très proche du Rav Druckman, lorsqu’il était à la tête du parti Habayit Hayehoudi, a tenu aussi à lui rendre hommage: « Le Rav Druckman a symbolisé pendant sa vie le judaïsme, le don au peuple d’Israël, une vie de Torah et la valeur de la responsabilité par rapport à l’Etat d’Israël. Le Rav Druckman avait la chance d’avoir un bon oeil et de choisir de toujours voir le bien. Il était un homme de charité qui se souciait de chaque Juif. Le Rav Druckman va me manquer, je l’aimais beaucoup ».

La ministre de l’Intérieur sortante, Ayelet Shaked a également fait part de sa tristesse, elle qui n’a pas grandi das le monde sioniste religieux: « Le Rav a symbolisé pendant sa vie la combinaison entre la terre d’Israël, le peuple d’Israël et la Torah d’Israël. Il a formé des générations d’élèves qu’il a éduqués dans la voie de la Torah et du travail, et ils prennent aujourd’hui une part importante au coeur de l’action dans la société israélienne. Je connais le Rav depuis de nombreuses années. La première fois que je l’ai rencontré c’était en 2012 lorsque je me suis présentée aux primaires de Habayit Hayehoudi. Bien que je n’ai pas grandi dans le milieu sioniste religieux, le Rav m’a accueillie chaleureusement et avec joie. Pendant toutes ces années, je prenais conseil auprès de lui, notre lien s’est resserré et j’ai eu le mérite de découvrir que le Rav avait un bon oeil, une intelligence de la vie et qu’il était un homme qui savait accepter celui qui est différent. Le Rav dont la vie est liée à l’histoire de la création de l’Etat d’Israël et du retour du peuple juif sur sa terre, savait composer avec les complexités et les tensions qui existent ici et toujours avec un regard bienveillant. Avec sa disparition, nous avons perdu un homme qui a consacré toute sa vie à l’Etat d’Israël, au peuple d’Israël, à la terre d’Israël, à la Torah d’Israël et au sionisme religieux qui étaient si importants pour lui ».

Le ministre de la Défense sortant et ancien élève du Rav Druckman, Benny Gantz, lui a rendu hommage: »Mon coeur souffre avec la disparition du Rav Druckman, dont j’ai eu le mérite d’être l’un des élèves à la yeshiva Or Etsion, lorsque j’étais adolescent. Le Rav était un homme croyant, dévoué pour l’Etat d’Israël et l’idée sioniste. J’ai toujours trouvé auprès de lui une oreille attentive. Sur le chemin du retour du peuple d’Israël sur sa terre, beaucoup suivront encore son chemin et c’est l’empreinte qu’il laissera ».

Le monde rabbinique sioniste religieux rend aussi au Rav Druckman, zatsal, des hommages appuyés, lui qui, avec modestie et sagesse, a guidé ce mouvement spirituel depuis la disparition du Rav Avraham Shapira et du Rav Mordehaï Eliahou. Il faisait consensus et savait réunir toutes les tendances du sionisme religieux, du Rav Avraham Stav au Rav Shlomo Aviner, tous lui vouaient un grand respect.