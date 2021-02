Il faut parfois protester, parfois reprocher, parfois exprimer son désaccord.

Oui, c’est la vie: si vous croyez fermement en vos valeurs, vous devez de temps en temps faire entendre une voix que tout le monde n’est pas heureux d’entendre, même en payant un certain prix, en perdant peut-être un peu de popularité et un peu d’amitiés.

On dit de Mordekhaï dans la Meguillah qu’il jouissait de l’estime de « la plupart de ses frères ». Pas de tous ses frères, donc.

Et comment pourrait-il en être autrement? En tant que véritable leader spirituel, honnête et droit, sans doute il suscita de temps à autre la désapprobation et la déception de certains.

Car on ne peut pas toujours être politiquement correct, on ne doit pas toujours plaire.

Ce n’est pas facilק, évidemment. Mais si Mordekhaï pouvait se le permettre, c’est un luxe que nous pouvons facilement nous permettre aussi.

🥳 Joyeux Pourim et Shabbat Shalom! 🥳

Dédié à la récupération imminente et complète de la Miryam bat Ra’hel.