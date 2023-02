Suite à l’augmentation des messages incitant à la violence sur les réseaux sociaux, le commandant en chef de la police nationale, Yaakov Shabtaï, a décidé de former une équipe spécialisée pour s’occuper de ce grave problème. Cette équipe comprend des officiers occupant divers postes dans le domaine du cyberespace qui coopéreront avec d’autres organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité.

Yaakov Shabtaï a expliqué : « La police israélienne respecte et accorde à chacun la liberté de protester dans un Etat démocratique mais en même temps, elle agit avec une tolérance zéro envers toute personne qui prendrait part à un discours violent qui ne fait que croître sur les réseaux sociaux ».

Il a ensuite souligné : « La police israélienne n’autorisera aucun discours violent ou toute publication qui incite à la violence et nuit à des personnalités publiques ou à quiconque… La police israélienne investit des ressources considérables et fait appel à une main-d’œuvre qualifiée et professionnelle pour faire face au phénomène qui s’est développé récemment, tout cela afin d’éviter une situation dans laquelle les mots risquent d’entrainer des dommages physiques ».