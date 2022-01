Le Grand rabbin de la police rav Rami Berakhiyahou a annoncé à la commission de la Sécurité intérieure l’arrivée en 2022 de treize nouvelles enquêtrices orthodoxes qui seront spécialisées dans les affaires de mœurs dans la société orthodoxe et examineront les plaintes pour agressions sexuelles dans ce milieu.

En 2014, dans le cadre du programme « Ma’aminim BaMishtara », des jeunes gens et jeunes femmes orthodoxes avaient subi une formation pour accomplir des missions de police au sein de leur société. A l’heure actuelle, seize policiers orthodoxes sont présents, quatre hommes et douze femmes dont deux sont déjà devenues officiers ! Ils accomplissent leur travail au sein de leur milieu mais servent aussi de relai avec les commandants des postes de police des villes dans lesquelles ils exercent.

Le rav Berakhiyahou : « Nous travaillons sur la base d’une police de médiation. L’objectif est de créer de la confiance entre la police et la société orthodoxe dans toutes ses nuances. Il faut créer des liens avec les dirigeants de toutes les communautés, y compris le ‘Peleg Yeroushalmi’ et les extrémistes de Mea Shearim. C’est aussi mon rôle en tant que rabbin de la police (…) Cette confiance qui se construit est une révolution. Grâce au dialogue qui s’est instauré, une lettre est en train d’être rédigée et sera signée par d’importants rabbanim ordonnant aux membres de leur communauté d’appeler la police – même le chabbat – s’ils entendent des cris inhabituels chez les voisins. Ceci après deux cas tragiques de meurtres dans lesquels des jeunes ont assassin leurs parents il y a trois mois à Beit Shemesh. Si les voisins avaient appelé la police, ce drame aurait peut-être été évité.. »

La police reconnaît également que grâce à cette importante évolution elle comprend mieux la spécificité de la vie interne des communautés orthodoxes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90