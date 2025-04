Une mise en scène controversée lors d’une manifestation sur l’avenue Begin à Tel Aviv samedi a déclenché de vives réactions politiques. Un manifestant censé représenter un otage retenu à Gaza, était allongé au sol avec des bandages « ensanglantés », et entouré de masques représentant le Premier ministre Netanyahou, disposés de manière à évoquer des « têtes coupées », selon les critiques.

Le parti Likoud a vivement réagi en qualifiant cet acte de « folie » et « d’incitation à assassiner le Premier ministre et à le décapiter ». Dans sa déclaration, le parti a interpellé directement Ronen Bar, directeur du Shin Bet ainsi que la conseillère juridique du gouvernement, leur demandant pourquoi la loi n’était pas appliquée face à de tels agissements.

Le ministre de l’Éducation, Yoav Kish, a également condamné cette mise en scène sur Facebook, la qualifiant « d’horreur révoltante » et appelant la police et le Shin Bet à « se réveiller et réagir immédiatement à cette dangereuse incitation. »

De son côté, le Premier ministre Netanyahou a partagé un message du forum Tikva qui regroupe des proches de personnes enlevées, affirmant que ces manifestations « n’ont rien à voir avec les otages » et que les participants « ont décidé de sacrifier les otages pour tenter de renverser le gouvernement. » Le message questionne également l’absence de réaction du Shin Bet face à « des représentations aussi claires et dangereuses du meurtre » et exprime des inquiétudes quant à la protection du Premier ministre dans un contexte de tensions entre Netanyahou et Ronen Bar.