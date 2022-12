Ce matin (dimanche), un jeune de 16 ans a été frappé et poignardé dans un lycée technique de Netanya. Il a été transporté à l’hôpital, légèrement blessé. Il a quelques points de suture et doit rester en observation.

Ses agresseurs, au nombre de trois, se sont enfuis. Deux d’entre eux ont ensuite été arrêtés par la police. Il s’agit d’élèves de 3e et de 1e.

Cet après-midi, on apprend que l’élève agressé est un olé hadash de France et que le sujet de la dispute aurait été son origine française. Il aurait reçu un coup de poing de l’un de ses agresseurs puis aurait riposté de la même manière avant de se faire attaquer à coups de couteau.

La maire de Netanya, Myriam Fayerberg Ikar s’est rendu au chevet de l’élève blessé. »La mairie condamne tous les faits de violence et s’efforce de lutter contre le phénomène. Le cas présent est traité par le ministère de l’Education ainsi que l’équipe de l’établissement scolaire et fait l’objet d’une enquête de police. La maire a promis d’aider la victime et sa famille dans tout ce qui sera nécessaire », a publié la mairie de Netanya.

Il y a quelques jours, à peine, un autre élève de 16 ans, a été poignardé dans une école à Rehovot, et gravement blessé. Les quatre agresseurs ont été interpellé peu de temps après. Il ne s’agit pas d’élèves de l’établissement et leurs motivations étaient criminelles.

Dans le lycée technique de Netanya où se sont déroulés les faits ce matin, les élèves ont témoigné d’une dispute, la semaine dernière, entre d’autres élèves, qui s’est terminée par un nez cassé pour l’un d’entre eux. »Nous avons peur de venir à l’école », se sont confiés les adolescents.