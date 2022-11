Hier soir (mercredi) à Holon, Youri Volkoff, 52 ans, originaire de Bat Yam, a été poignardé mortellement pas un motard qui avait failli le renverser.

Youri et sa femme étaient en train de traverser à un passage piéton alors que le feu était vert pour eux et rouge pour les automobilistes. Un homme à scooter a brûlé le feu et failli les renverser. La femme de Youri a eu le temps de le filmer.

S’en étant aperçu, le conducteur du scooter est revenu vers le couple et a exigé qu’il lui donne le téléphone avec lequel il avait été filmé. Le couple a refusé et Youri a demandé à l’homme de partir. Ce dernier l’a alors poignardé dans la poitrine avant de prendre la fuite.

Touché au coeur, Youri n’a pas survécu.

La police est toujours à la recherche du meurtrier.

La famille et les proches de Youri sont sous le choc de cette disparition brutale et violente. Youri travaillait comme auxiliaire à l’hôpital Wolfson de Holon.

Shira Peleg, l’infirmière en chef de l’hôpital a témoigné sur Ynet: »Nous sommes effondrés après la mort de Youri, assassiné par un homme vil et sans limites, à cause d’une dispute superflue, qui a détruit de ses mains toute une famille. Youri était un homme avec un grand coeur, droit, juste, modeste et sensible. Il était apprécié de tous, partout où il allait. Il était un employé dévoué pour les malades, arrivait toujours heureux au travail. Il était un de nos meilleurs éléments ».

Yotam Attia, cité par Ynet, pleure la mort de son collègue et ami: »Youri avait des difficultés avec la langue, mais il les surmontait. C’était avec lui que je préférais travailler. Lorsque l’infirmière en chef m’a annoncé qu’il avait été assassiné, j’ai éclaté en sanglots ».

Youri était marié, père de trois enfants et grand-père d’une petite-fille.

Il y a à peine quelques jours, un autre cas de cette violence quotidienne avait été rapporté. Un automobiliste a été très violemment frappé avec un casque par un conducteur de scooter avec lequel il avait eu une altercation sur le périphérique Ayalon, à Tel Aviv. Très gravement blessé à la tête, la victime avait été transportée en urgence à l’hôpital. L’agresseur a été arrêté. Il s’agit d’un homme qui avait déjà à son actif plusieurs infractions routières et faits d’agressions.