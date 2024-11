Les réactions sont nombreuses ce matin (vendredi) après ce qui s’apparente à un pogrom contre des Israéliens dans les rues d’Amsterdam cette nuit.

Outre le Premier ministre qui a déjà réagi en pleine nuit pour exprimer son horreur et demandé aux autorités hollandaises d’agir, le Président Itshak Herzog a déclaré ce matin: ”Nous voyons avec effroi ce matin les images et vidéos choquantes que nous espérions ne plus jamais revoir depuis le 7 octobre : un pogrom antisémite se déroule actuellement contre des supporters du Maccabi Tel Aviv et des citoyens israéliens au cœur d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Il s’agit d’un incident grave, un signal d’alarme pour tout pays qui souhaite défendre les valeurs de liberté. Je soutiens pleinement la coopération qui se met en place actuellement entre les gouvernements et je suis convaincu que les autorités néerlandaises agiront immédiatement et prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger, localiser et sauver tous les Israéliens et les Juifs attaqués, et pour éradiquer la violence contre les citoyens juifs et israéliens par tous les moyens nécessaires.”

Guidon Saar, le ministre des Affaires étrangères a déclaré: ”Ces terribles attentats barbares et antisémites sont un cri d’alarme pour l’Europe et le monde. Les pays épris de liberté, les démocraties, ne peuvent pas laisser la haine débridée se propager dans les rues en toute impunité. Comme l’a montré l’histoire, ce qui commence par la persécution et la violence contre les Juifs ne s’arrête jamais avec les Juifs. Nous continuons à travailler avec nos collègues et homologues aux Pays-Bas pour assurer la sécurité immédiate de toutes les personnes en danger”.

Yaïr Lapid, le chef de l’opposition, a tweeté: ”Les scènes à Amsterdam nous rappellent les jours les plus sombres de l’Europe. Les Juifs traqués et battus dans les rues d’Europe devraient servir d’avertissement à tous ceux qui en ont encore besoin, quant à la montée de l’antisémitisme et aux dangers de l’extrémisme”.

Benny Gantz: ”Le pogrom inquiétant qui a eu lieu hier soir à Amsterdam non seulement ébranle profondément chaque Juif, mais nous rappelle aussi les jours sombres et douloureux que l’Europe a connus. C’est un signal d’alarme pour l’Europe et pour le monde : ce sont les visages du mal contre lesquels Israël se défend depuis plus d’un an. Je prie ce matin pour la sécurité et le retour rapide chez eux de tous les Israéliens d’Amsterdam. Le gouvernement néerlandais est responsable de la sécurité des Israéliens aux Pays-Bas et il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger face à de tels terroristes antisémites ignobles”.

Avigdor Liberman: ”Je suis choqué par l’attaque barbare et criminelle qui s’est produite cette nuit contre les supporters du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. Les terroristes ont tenté d’assassiner et de kidnapper des Israéliens et des Juifs uniquement parce qu’ils sont juifs. Des Juifs ont été jeté dans le fleuve, des Juifs ont subi de la violence physique et verbale, des jeunes ont fait semblant d’être morts pour survivre, les gens se cachent dans les hôtels parce qu’ils craignent pour leur vie. J’appelle le gouvernement hollandais à envoyer des forces spéciales sur le terrain afin de ramener le calme dans les rues et faire en sorte que les Israéliens rentrent chez eux en paix”.

En Hollande, le Premier ministre, Dick Schoof, s’est dit horrifié: ”J’ai suivi avec inquiétude les difficiles événements à Amsterdam. Les attaques antisémites contre des Israéliens sont absolument inacceptables. Je suis en lien étroit avec les acteurs impliqués. Lors de ma conversation avec le Premier ministre israélien Netanyahou, j’ai souligné que les coupables de ces crimes seront retrouvés et jugés”.

Le chef de la droite hollandaise, Geert Wilders a tweeté: ”Un pogrom dans les rues d’Amsterdam. Nous sommes devenus le Gaza de l’Europe. Des musulmans avec des drapeaux palestiniens pourchassent des juifs. Je n’accepterai PAS cela. JAMAIS. Les autorités seront tenues responsables de leur incapacité à protéger les citoyens israéliens. Plus jamais ça”.