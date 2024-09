Depuis l’annonce par Arnon Bar David, le secrétaire général de la Histadrout, d’une grève générale demain (lundi) à partir de 6h du matin, plusieurs collectivités locales ont annoncé qu’elles ne prendraient pas part à ce mouvement.

Ainsi les municipalités de Jérusalem, Maale Adoumim et de Bné Brak et les conseils régionaux du Binyamin, de Samarie et du Goush Etsion ont annoncé que leurs services fonctionneront normalement demain. Plusieurs autres, comme les conseils locaux de Shlomi et Maalé Yossef ou les villes d’Ariel, Arad, Lod et Harish ont pris une décision similaire. Les collectivités arabes ne feront pas grève non plus.

De même, les pompiers – le côté administratif et logistique puisque les pompiers opérationnels n’ont pas le droit de faire grève – ne participeront pas au mouvement de grève.

De nombreuses voix au port d’Ashdod s’élèvent contre la décision de Bar David et beaucoup d’employés ont l’intention de venir travailler. De même concernant le train.

La ”Histadrout Leumit” autre syndicat du pays, beaucoup moins important que la Histadrout, a déclaré qu’elle refusait de faire grève. Ce syndicat regroupe des sociétés comme les caisses maladie Maccabi, Leumit ou encore les compagnies de transport Electra Afikim et Kavim.

Rappelons que la grève décrétée par la Histadrout est illégale. Selon la loi, le syndicat des travailleurs n’a pas le droit de lancer une grève à caractère politique. Elle ne peut utiliser cette ”arme” que pour faire valoir les droits des travailleurs, comme par exemple des revendications salariales ou au sujet des conditions de travail. Mais en aucun cas, la Histadrout ne peut décréter une grève pour influencer la politique sécuritaire du pays.

Le député Tsvi Souccot (Hatsionout Hadatit) a envoyé une lettre d’avocat à Arnon Bar David le menaçant de poursuites personnelles s’il continue à ordonner une grève qui est illégale.

Le ministre des Finances Smotrich a annoncé qu’il allait déposer un recours contre cette grève pour qu’elle soit empêchée. Par ailleurs, il a ordonné au département en charge des salaires au sein de son ministère de ne pas payer la journée de travail à tous ceux qui ne se présenteront pas demain.