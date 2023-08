Dans le paysage audiovisuel israélien, la chaine 14 fait figure d’outsider qui monte. Ouvertement de droite, elle propose une voix différente aux téléspectateurs israéliens qui changent des discours ambiants sur les chaines 11, 12 et 13.

La 14 s’attache aussi à faire intervenir régulièrement des personnalités de gauche, dans un souci de pluralisme et de confrontation d’idées.

La recette fonctionne puisque ces derniers mois, les chiffres d’audience de cette chaine, aux moyens bien inférieurs à ceux des autres, ne font que monter. Parallèlement, la 14 exaspère la gauche israélienne qui l’accuse de véhiculer des messages extrémistes, haineux et contraires aux ”bonnes” valeurs.

Avant les dernières élections, alors qu’il occupait le poste de Premier ministre, Yaïr Lapid avait tenté de trouver un moyen de faire fermer la 14, en vain.

Quotidennement, des manifestations ont lieu contre la chaine devant les studios et devant le domicile des propriétaires. Il ne se passe pas une manifestation contre la réforme sans que les correspondants la 14 sur le terrain ne soient violemment pris à partie.

Dimanche dernier, l’image de la chaine de droite a subi un coup dur. Lors de l’émission phare des ”Patriotim”, un des membres du panel, l’avocat Ari Shamaï, a appelé à libérer Yigal Amir, l’assassin du Premier ministre Itshak Rabin, z’l. Précisons qu’Ari Shamaï n’est autre que l’avocat d’Yigal Amir.

Il a exprimé cette opinion dans le cadre d’un débat sur les lois dites ”personnelles” qui sont prises dans le but d’aider une personne en particulier. L’exemple traité ce soir-là était la loi qui permet à un proche d’Arié Derhy de se présenter à la mairie de Tibériade et qui a été invalidée par la Cour suprême, au prétexte qu’il s’agissait d’une loi personnelle. Ari Shamaï s’est insurgé contre cette décision et a alors dit que dans ce cas, il fallait libérer Yigal Amir qui était en prison à perpétuité sur la base d’une peine ”personnelle”.

Dans le public présent dans le studio, quelques personnes ont applaudi ces propos. Sur le plateau, l’ensemble du panel s’est désolidarisé immédiatement et le présentateur, Yinon Magal, a demandé à Shamaï de ne pas poursuivre et a lancé la publicité.

Dès la fin de l’émission, la direction de la chaine a condamné les propos de son chroniqueur et a précisé qu’il ne serait plus, à l’avenir, invité à participer aux émissions de la 14.

Ces condamnations immédiates n’ont pas suffi à empêcher la tempête qui s’est abattue sur la chaine 14 depuis. L’ensemble des médias mainstream ont repris en boucle ce passage de l’émission (supprimé du replay par la 14) et ont vite fait de prétendre que l’avis d’Ari Shamaï représentait celui de toute la chaine, voire de la droite, faisant fi des condamnations sans appel dont il a fait l’objet.

Suite à cet incident, de grands annonceurs ont décidé de rompre leur contrat avec la chaine 14. La société Strauss est la première à l’avoir déclaré hier (lundi): ”A la lumière d’une série de propos dans les programmes de la chaine qui sont contraires aux valeurs et à la charte éthique de la société, sur la base desquelles elle choisit ses canaux de publicité, la société a décidé de suspendre ses annonces sur la chaine de manière immédiate, jusqu’à ce que la chaine prouve qu’elle se conforme aux valeurs et à la charte de la société”.

Yinon Magal a réagi à cette annonce: ”Ofra Strauss la milliardaire d’ultra-gauche, qui jouit de l’argent du peuple d’Israël, a annoncé qu’elle arrêtait la publicité sur la 14 en raison des propos d’Ari Shamaï et ce malgré le fait que Shamaï a été limogé de la chaine. Nous sommes dans une guerre politique”.

La chaine 14 a publié un communiqué suite à cette annonce: ”La décision de la société Strauss est l’expression d’une suffisance et d’une volonté d’éduquer, par l’intermédiaire d’une charte, les centaines de milliers de téléspectateurs de Now 14. Strauss ferait mieux de se concentrer sur la qualité de ses produits, au lieu d’essayer d’éduquer le public”.

Aujourd’hui, la société Delek Motors a également annoncé suspendre sa publicité sur la 14. Dans la lettre envoyée à la chaine, la société écrit: ”Ces derniers mois, la société israélienne est déchirée par une querelle profonde, qui la place à l’un des carrefours les plus sensibles et tendus que nous ayons connus dans notre histoire. Dans cette période, nous devons tous faire ce qui est en notre pouvoir pour diminuer les flammes et mettre l’accent sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise. Hélas, la chaine 14 ne le fait pas et même approfondit la fracture. Le sommet a été atteint par l’appel à libérer l’assassin du Premier ministre, Itshak Rabin, qui a été accueilli par les applaudissements du public. Nous espérons que notre décision incitera la direction de la chaine à faire une introspection. Si elle modifie sa ligne de conduite de manière significative, nous réévaluerons notre décision”.

Lors de l’émission des ”Patriotim” hier soir, un spectateur a fait irruption sur le plateau avec un portrait de Rabin. Yinon Magal l’a invité à le rejoindre, lui a donné un micro pour qu’il puisse exprimer ce qu’il avait à dire. Il a exprimé son étonnement que personne ne soit revenu dans l’émission sur les propos d’Ari Shamaï la veille.

Yinon Magal lui a alors répondu: ”Nous vous respectons et nous vous laissons dire ce que vous voulez dire. Nous avons condamné ces propos, y compris en direct hier. La personne qui a dit ça ne viendra plus sur la chaine. Je pense que nous avons traité le sujet de manière très claire. En tout cas, merci pour vous être exprimé, nous vous respectons”. La séquence s’est terminée par une poignée de mains entre les deux hommes.