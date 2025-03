Une étude menée par l’institut T-Politography, identifié avec la gauche israélienne, dirigée par les Professeurs Guilad Hirschberger et Sivan Hirsch-Hoefler, montre l’évolution de l’opinion israélienne au sein de la population juive quant à la solution au conflit qui oppose Israël aux Palestiniens.

Les personnes sondées devaient choisir entre quatre options:

Accord autour d’une solution à deux Etats Séparation entre les populations israélienne et palestinienne avec une autonomie palestinienne et l’évacuation de certaines implantations juives Annexion unilatérale par Israël de la Judée-Samarie Poursuite de la situation existante / statu quo

En 2018, la répartition au sein de l’opinion juive israélienne était la suivante: 47% en faveur de la solution à deux Etats, 27% pour une séparation avec une autonomie palestinienne, 17% pour une annexion de la Judée-Samarie et 9% pour le maintien du statu quo.

En juin 2023, ils sont encore 35% à souhaiter la solution à deux Etats et 19% à prôner l’annexion unilatérale de la Judée-Samarie.

En novembre 2023, un mois après le 7 octobre, le soutien à une solution à deux Etats tombe à 23% et celui à l’annexion grimpe à 25%. 32% sont pour une séparation entre les deux populations.

En mars 2025 et pour la première fois de l’histoire, plus d’un tiers des Juifs israéliens, soit 35% se prononcent en faveur d’une annexion unilatérale par Israël de la Judée-Samarie et ils ne sont plus que 21% à appeler à la mise en oeuvre de la solution à deux Etats. 26% sont pour une séparation entre les deux populations avec création d’une autonomie palestinienne et évacuation de certaines implantations juives.

En résumé en 7 ans, et après le pogrom du 7 octobre, le soutien à la solution à deux Etats au sein de la population juive israélienne est passée de 47% à seulement 21%. En revanche, celui à l’annexion unilatérale de la Judée-Samarie par Israël a fait un bond de 17% à 35%.