Alors que des médias identifiés avec l’opposition syrienne rapportait une attaque israélienne dans la région de Damas contre des réserves d’armes appartenant à des milices pro-iraniennes, c’est en réalité une élimination ciblée qui se jouait.

Cet après-midi (lundi), le plus ancien conseiller du régime iranien en Syrie a été éliminé par une attaque israélienne.

Il s’agit de Sayed Reaz Moussawi. Déjà ciblé par plusieurs tentatives d’élimination par Israël, il était un proche de Souleimani, le commandant de la force Al Qods, éliminé par les Etats-Unis en 2020. Mais il était aussi proche de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Il a été tué alors qu’il se trouvait dans un bâtiment du Hezbollah dans la région de Damas. Trois missiles se sont abattus sur le bâtiment. Quatre autre personnes qui se trouvaient avec lui ont été blessées, dont son plus proche collaborateur.

Moussawi revenait d’Irak où il avait rencontré plusieurs ”officiers et commandants des milices”, selon le média ”Kol Habira”. Il devait s’entretenir avec d’autres personnes à Damas et dans le sud de la Syrie et de là se rendre au Liban.

Les Gardiens de la Révolution ont réagi à l’élimination de Moussawi. Pour le régime iranien, il s’agit d’un ”signe de l’affolement” d’Israël et il menace: ”Israël paiera le prix de l’assassinat de l’un de nos plus anciens conseillers militaires en Syrie”.

Le Hezbollah a estimé que l’élimination de Moussawi était ”le franchissement d’une ligne rouge par Israël”.

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, interrogé à ce sujet lors de son point presse hebdomadaire, a déclaré: ”Je ne commente pas les informations rapportées par la presse étrangère ou toutes les actions qui se produisent au Moyen-Orient. Tsahal a une mission: défendre et préserver les intérêts sécuritaires de l’Etat d’Israël”.