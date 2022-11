Ce matin, aux alentours de 9h30, le terroriste, un Palestinien de 18 ans affilié au Fatah et qui possédait un permis de travail à Ariel, est arrivé, comme d’habitude, sur son lieu de travail, avant de commencer son périple meurtrier. Il a poignardé le garde à l’entrée de la zone industrielle. Le deuxième garde présent sur place s’est contenté de tirer en l’air, lui laissant la possibilité de s’enfuir.

Selon un officier de l’armée: »L’incident aurait du prendre fin dans la zone industrielle. Vingt minutes se sont écoulées entre le moment où le terroriste a poignardé sa première victime et celui où il a été neutralisé. Le garde qui a tiré en l’air ne l’a pas poursuivi mais s’est occupé de son ami blessé. Le terroriste a commencé à courir sur les 70 mètres qui le séparaient de la station service où il a poignardé mortellement deux civils ».

Puis il est monté dans une voiture de type Berlingo, après avoir blessé son conducteur. Il est entré sur la route 5 à proximité et a utilisé la voiture comme arme. Il a heurté un passant au bord de la route et l’a tué. Puis, il est sorti de la voiture et a poignardé un autre civil le blessant gravement.

Un civil qui avait observé la scène s’est arrêté pour porter secours à l’homme renversé au bord de la route. Le vehicule Berlingo ne démarrant plus, le terroriste s’est emparé de la voiture de l’homme qui portait assistance à à ce blessé. Le terroriste s’est alors dirigé au volant de cette voiture vers un poste militaire. Lorsqu’il s’en est rendu compte, il a fait demi-tour et a donc commencé à circuler à contre-sens, provoquant un accident.

Le terroriste est sorti de la voiture et a tenté de s’enfuir à pied. C’est là qu’il a été éliminé par des tirs de soldats et de civils.