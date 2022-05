Les faits se sont déroulés la semaine dernière. La compagnie aérienne Lufthansa a empêché une centaine de passagers juifs américains d’embarquer dans un avion entre l’Allemagne et la Hongrie. La raison? Une punition collective liée au fait que deux des passagers juifs avaient refusé de porter un masque au motif que les compagnies américaines ne les y obligent pas. Ces orthodoxes, facilement identifiables, étaient en route pour aller péleriner la tombe d’un Rav en Hongrie.

Une vidéo a été publiée dans laquelle on entend et on voit clairement les employés de Lufthansa affirmer qu’ils punissent tous les passagers juifs.

Passager orthodoxe: Je porte un masque, pourquoi suis-je puni avec eux? Représentante Lufthansa: Ils étaient un certain nombre, donc tout le monde doit payer pour ça Passager: Qu’entendez-vous par »tout le monde », tout le monde à bord de ce vol? Représentante: Pas tout le monde Passager: Les non-juifs sont montés à bord, pourquoi seuls les Juifs paient pour les fautes des autres? Représentante: Parce que ce sont des Juifs qui arrivent de JFK Passager: Ah, alors les Juifs qui arrivent de JFK paient pour les fautes de quelques-uns? Représentante: Non Passager: Il n’y a que le peuple juif dans ce vol? Représentante: Ce sont des Juifs qui ont semé la pagaille, ils ont créé les problèmes. Passager: Alors des personnes juives à bord font des problèmes et tous les Juifs n’ont plus le droit de voyager avec Lufthansa pendant 24h? Représentante: Uniquement sur ce vol

L’avion a décollé avec 20 personnes à son bord au lieu de 192.

Aujourd’hui, la compagnie allemande a présenté ses excuses. Elle regrette les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’incident et affirme que cela ne correspond pas à ses valeurs. »Nous ne tolérons aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination ».

Des excuses qui ne passent pas auprès de Dany Dayan, le directeur de Yad Vashem: »Vous regrettez les ciconstances et non l’incident en lui-même? Et que dire du comportement de l’équipage? Et de leurs propos? Ce ne sont pas des excuses, j’en attends davantage. Il n’est jamais trop tard ».

La ligue anti-diffamation a elle aussi trouvé légères les excuses de la Lufthansa qui »continue à considérer les Juifs comme un tout, bien que la plupart d’entre eux n’étaient pas impliqués dans l’incident, leur seul point commun: ils étaient tous juifs ».

Photo: tjdarmstadt Wikipédia