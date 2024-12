Selon le rapport du Bitouah Leumi sur la pauvreté en Israël en 2023, près de 2 millions d’Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté dont 872000 enfants et 158000 personnes âgées.

Rapporté au total de la population, cela signifie que 20.7% des Israéliens vivent en-dessous du seuil de pauvreté, 27.9% des enfants et 12.8% des personnes âgées.

Le Bitouah Leumi explique que ces chiffres sont liés à l’augmentation du coût de la vie mais aussi à la crise sanitaire du Covid 19 dont les effets se font encore sentir et à la guerre qui a commencé le 7 octobre 2023.

Le seuil de pauvreté est établi à 4155 shekels par mois pour une famille avec un enfant et à 10637 shekels par mois pour une famille avec 2 enfants en 2023.

La pauvreté est la plus importante dans les secteur orthodoxe et arabe de la population. 38.4% des familles arabes vivent sous le seuil de pauvreté et 33% des familles orthodoxes. On note une légère diminution par rapport à 2022 où elles étaient respectivement 38.9% et 33.9%. Chez les familles juives non orthodoxes, 14% vivent en-dessous du seuil de pauvreté.

La ville où vit la plus grande proportion de familles pauvres est Modiin Illit avec 48.3% de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, suivie de Jérusalem (38.3%), Beth Shemesh (36.3%) et Bné Brak (30.7%).

La situation des enfants en Israël au regard de leur niveau de vie est particulièrement mauvaise par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE: Israël se situe à l’avant-dernière place juste avant le Costa-Rica parmi tous les pays de l’OCDE.

En revanche, la situation des personnes âgées en Israël est supérieur à la moyenne.

L’entrée sur le marché de travail n’améliore sensiblement pas la situation des ménages orthodoxes contrairement à ce qui est constaté dans d’autres secteurs de la population. Cela est principalement dû aux disparités de niveau de revenu du travail entre les secteurs, les différences de revenu par heure de travail et si les gens travaillent à temps plein ou temps partiel.

Gilles Darmon, président et fondateur de Latet, interrogé au micro de Studio Qualita, a déclaré : « Dans les familles nécessiteuses soutenues par Latet, 44% des enfants ont vu leurs prestations scolaires sérieusement impactées par la guerre alors qu’ils ne sont que 14% dans l’ensemble de la population! ». Regardez son interview: