Les alertes rouges ont été nombreuses ce soir. Les sirènes ont retenti dans le sud du pays et jusqu’à Tel Aviv.

Plus de 800 roquettes ont été tirées sur Israël depuis le début de l’opération Bouclier et flèche, 620 ont atteint le territoire israélien dont 179 interceptées par le Dôme de fer. Si la majorité est tombée dans des terrains vagues, quelques-unes ont échappé au Dôme de fer. Hier, seuls des dégâts matériels étaient à déplorer, aujourd’hui en revanche, l’instant que tout le monde redoutait est arrivé: un homme de 70 ans a été tué par la roquette tombée sur son immeuble à Rehovot. Six autres personnes ont été blessées. L’immeuble était ancien, l’abri servait de cave et les habitants n’ont pas pu s’y réfugier.

Les écoles resteront fermées demain à Rehovot.

A Sdérot, une roquette est tombée dans le jardin d’une maison, sans faire de blessés. Un éclat a explosé à quelques mètres de la voiture de la ministre Orit Struck qui était venue renforcer les habitants du sud.

Ahskelon n’est pas épargnée puisqu’elle a été la cible de 21 roquettes en quelques minutes ce soir.

Vers 21h, une salve de roquettes a été tirée sur le Goush Dan: Rishon LeTsion, Mikvé Israël, Palmahim, Holon.

Les couloirs aériens pour les avions civils ont été déviés vers le nord. Tous les vols décollent et atterrissent en direction de Zihron Yaakov afin d’éloigner le plus possible les avions de la zone centre et éviter d’éventuelles roquettes. Ces couloirs aériens alternatifs ont été désignés afin de limiter au maximum les perturbations dans les horaires des vols et permettre des vols sécurisés y compris au moment où des roquettes sont tirées.

Tsahal a annoncé ce soir avoir attaqué des quartiers généraux opérationnels du Djihad islamique, des sites de lancement de roquettes souterrains.

D’après le ministère palestinien de la Santé, 29 Palestiniens ont été tués depuis le début de l’opération israélienne et 93 blessés.

Binyamin Netanyahou tient ce soir une réunion d’évaluation de la situation à la Kirya à Tel Aviv.