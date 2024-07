Les combats se poursuivent à Rafah sous la direction de la 98e Division. Plusieurs terroristes ont été éliminés à Rafah ces derniers jours et plus de 50 cibles terroristes ont été détruites à Khan Younès ces dernières heures.

Au centre de la Bande de Gaza, les forces israéliennes en coopération avec l’armée de l’air ont détruit plusieurs infrastructures terroristes et attaqué plus de 60 cibles terroristes à l’aide d’avions de chasse, d’hélicoptère de combat et de drones.