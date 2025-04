Les forces de Tsahal poursuivent leurs activités terrestres dans la bande de Gaza, l’armée de l’air a frappé plus de 45 cibles terroristes à travers la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures

Les cibles visées sont des infrastructures terroristes ainsi que des terroristes.

À Rafah, les forces de la division de Gaza intensifient leur opération dans la zone de Tel Sultan. Au cours des dernières 24 heures, les forces ont localisé des entrées de tunnels et détruit des infrastructures terroristes dans la région.

Les forces de la division 36 continuent d’opérer dans la zone de Rafah et le long de l’axe « Morag », une zone où Tsahal n’avait pas opéré auparavant.

Dans le cadre de leurs activités, les forces ont localisé et détruit des bâtiments utilisés pour des activités terroristes et des infrastructures souterraines, et ont éliminé des terroristes.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Dans le nord de la bande de Gaza, les forces de la division 252 continuent d’opérer dans la région de Shuja’iyya.

Au cours des dernières 24 heures, elles ont éliminé plusieurs terroristes et détruit, en collaboration avec l’armée de l’air, un dépôt d’armes.

Sous la direction de la division du renseignement, du commandement sud et du Shabak, ont été attaqués un site de fabrication d’armes des organisations terroristes dans la bande de Gaza, un site de lancement contenant des roquettes prêtes à être tirées vers le territoire israélien, des bâtiments militaires, des entrepôts d’armes et des cellules terroristes.