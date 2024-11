Comme chaque le Shabbat où la paracha Hayé Sarah est lue, des dizaines de milliers de personnes, venues de tout Israël, se sont réunies à Hevron, au Caveau des Patriarches.

Dans cette paracha est décrit l’achat de ce lieu par Avraham pour y enterrer sa femme Sarah. Par la suite les trois patriarches et deux des matriarches (sauf Rahel) y seront enterrés, outre Sarah.

Ce samedi plus de 20000 personnes ont participé à l’événement placé sous le signe: ”Des racines fortes face à la tempête”, symbolisant la solidité du peuple juif sur la terre de ses ancêtres dans une période complexe de l’histoire du pays.

Cette année aussi, la solidarité et l’hospitalité des habitants de Kiryat Arba- Hevron n’ont pas été démenties. Des tentes ont été dressées sur la pelouse du Caveau des Patriarches, les écoles ont ouvert leurs portes pour loger les visiteurs mais aussi les familles de Kiryat Arba et de Hevron. Chaque famille a pu recevoir jusqu’à 10 personnes, avec des matelas dans tous les coins de la maison.

De nombreuses personnalité rabbiniques et politiques étaient également présentes dont: le grand rabbin d’Israël, le Rav Kalman Ber, les ministres Betsalel Smotrich, Amihaï Eliahou, Zeev Elkin, Michaël Malkieli, Ouriel Busso, Guila Gamliel et bien entendu ceux qui vivent sur place, Orit Struck et Itamar Ben Gvir. Des députés aussi ont passé ce shabbat à Hevron comme Moshé Solomon, Ariel Kallner ou Simha Rotman.