Les sirènes ont retenti sans discontinuer ce matin (jeudi) sur tout le nord du pays pendant deux heures, jusqu’à Nahariya. Le Hezbollah répond à l’élimination d’un de ses chefs hier par Tsahal et affirme avoir lancé plus de 200 roquettes et 20 drones sur le territoire israélien.

La plupart des roquettes ont été interceptées.

Des débris de roquettes sont tombés sur un centre commercial d’Akko. Plusieurs départs de feux ont été constatés en Galilée et sur le Plateau du Golan.

Deux personnes ont été légèrement blessées en se rendant aux abris.

Tsahal a riposté en attaquant plusieurs cibles au Sud Liban.