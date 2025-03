Israël a été confronté à plusieurs tirs de roquette et de missile en provenance de Gaza, du Liban et du Yémen au cours des dernières 24 heures. Un missile tiré par les Houthis contre Israël samedi soir a déclenché les sirènes d’alerte à Jérusalem et dans le centre du pays, avant d’atterrir en Arabie saoudite.

Plus tôt dans la matinée de samedi ce sont trois roquettes tirées depuis le Liban vers Metula qui ont été interceptées par la défense israélienne. En riposte, l’armée israélienne a ciblé des dizaines de cibles stratégiques liées au Hezbollah. L’armée libanaise a annoncé avoir localisé les rampes de lancement de roquettes. Selon son communiqué, il s’agit de lanceurs improvisés situés au nord du fleuve Litani – entre les villages de Tabit et d’Arnon.

A la suite de ces tirs depuis le Liban, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré : « Nous ne tolérerons pas que des tirs depuis le Liban soient perpétrés contre les localités de Galilée. Nous avons promis la sécurité à ces communautés, et c’est exactement ce qui se produira. La loi de Metula est identique à celle de Beyrouth. Le gouvernement libanais est responsable de tout tir depuis son territoire. J’ai donné instruction à Tsahal de réagir en conséquence. »

Le Hezbollah a nié son implication dans les tirs de roquette et affirmé qu’il « reste attaché au cessez-le-feu ».

Israël a également frappé plusieurs cibles terroristes en Syrie au cours du week-end et effectué des raids aériens contre Gaza, notamment dans la zone d’où ont été tirées des roquettes vendredi dans l’après-midi contre la ville d’Ashkelon.

Au total, l’armée de l’air israélienne a effectué plus de 200 frappes dans les territoires frontaliers au cours des dernières 24 heures.