Les sirènes ont retenti ce matin (vendredi) dans les localités de la frontière avec le Liban. Plus de 20 missiles ont été tirés par le Hezbollah sur la Galilée.

L’armée israélienne a riposté par des tirs d’artillerie. Par ailleurs, l’aviation poursuit ses attaques au sud Liban. D’après les médias arabes, Tsahal aurait élargi son action au Liban et attaquerait de plus en plus loin de la frontière.