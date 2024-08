D’après des données issues des services de sécurité et publiées par Israël Hayom, plus de 1100 attentats ont été déjoués depuis le début de la guerre, un chiffre bien supérieur à la normale.

Sont comptabilisés dans cette statistique les attentats potentiellement importants comme les attentats à l’arme à feu, à la bombe, au couteau ou à la voiture bélier. Chaque jour, le Shabak et Tsahal déjouent au moins un ou deux attentats.

Afin de faire face à cette menace importante et grandissante, financée par des fonds iraniens en majeure partie, l’armée israélienne utilise de plus en plus son aviation. En effet, depuis le début de la guerre, 60 attaques aériennes ont été effectuées sur les camps de réfugiés palestiniens de Judée-Samarie, nids du terrorisme.

Par ailleurs, 4400 suspects ont été arrêtés à travers la Judée-Samarie et des centaines d’armes ont été saisies dont des fusils et des bombes.

Yossi Amroussi, ancien cadre du Shabak, met en garde dans les colonnes d’Israël Hayom, contre les risques d’un mimétisme avec le 7 octobre: ”Les terroristes ont la volonté de perpétrer une attaque semblable avec une invasion des localités juives qui se trouvent le long de la ligne verte. Si le Hamas en Judée-Samarie avait les mêmes outils que le Hamas à Gaza, il ferait la même chose à Raanana et Netanya. Ils ont la volonté et ils ont des moyens, je crains un phénomène de mimétisme avec des pick-ups blancs qui entreraient un jour sur le territoire israélien. J’espère que tout est fait pour l’empêcher”.