Le rendez-vous annuel du Yom Hevron organisé par Israel Is Forever Moreshet Jacques Kupfer, a eu lieu hier (lundi). Comme chaque année le succès était au rendez-vous: une journée pleine d’émotion, de ferveur, d’amour de la terre d’Israël, du peuple d’Israël et de son héritage, dans la cité des Patriarches.

Plus de 1000 francophones ont répondu présent dans la Ville des Patriarches pour soutenir les pionniers et les soldats qui gardent la Ville pour tout le Peuple et en particulier la Yeshiva shavei Hevron, l’associée d’IIF pour la journée.

Prières au Caveau des Patriarches, marche avec les drapeaux d’Israël dans Hevron, accompagnée d’une musique festive, la journée a été exceptionnelle.