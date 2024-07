Une centaine de blessés et de proches de personnes assassinées le 7 octobre, qui possèdent la citoyenneté américaine, ont porté plainte aux Etats-Unis contre l’Iran, la Corée du nord et la Syrie pour l’assistance matérielle qu’ils ont portée au Hamas.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Washington par l’Anti Defamation League et le cabinet d’avocats Crowell & Moring. Les plaignants réclament des dédommagements financiers.

La plainte repose sur la loi américaine qui expose à des poursuites en justice tout Etat qui fournit une aide au terrorisme. La plupart du temps les Etats condamnés ne se conforment pas à la décision de justice et les victimes sont dédommagées par le ”fonds des victimes de terrorisme par des Etats qui soutiennent ou financent le terrorisme”. Ce fonds a été mis en place par le Congrès américain en 2015 pour venir en aide aux victimes américaines du terrorisme.

Les plaignants espèrent par ce biais pouvoir sensibiliser encore davantage le monde aux horreurs commises par le Hamas le 7 octobre et faire endosser la responsabilité de ces crimes non seulement au mouvement terroriste mais aussi à tous les Etats qui le soutiennent activement.

”L’Iran est le plus grand soutien du terrorisme et de l’antisémitisme dans le monde, avec la Syrie et la Corée du nord”, souligne Jonathan Greenblatt, le directeur de l’Anti Defamation League, ”Ils doivent assumer leur part de responsabilité dans la plus grande attaque antisémite depuis la Shoah. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’ils soient jugés avec les terroristes du Hamas et tous ceux qui les soutiennent”.