Des avions de chasse ont attaqué, sur la base de renseignements précis du Shabak et des renseignements militaires, en coopération avec les combattants de la 99e division, une salle centrale de combat du Hamas située dans une école de l’UNRWA à Nuseirat, où se trouvaient des terroristes.

L’attaque a été soigneusement planifiée et menée en utilisant des armes précises et en évitant autant que possible de blesser les civils.

La salle de combat attaquée a été utilisée comme infrastructure terroriste centrale, à partir de laquelle un certain nombre d’opérations terroristes contre les forces de Tsahal au centre de la bande de Gaza ont été planifiées ces dernières semaines.

Les terroristes de Nohba qui ont été attaqués ont pris une part active à l’attaque du 7 octobre et sont également responsables d’embuscades et d’opérations contre les forces israéliennes dans la bande de Gaza.

Environ 15 terroristes des organisations terroristes de la bande de Gaza ont été tués dans l’attaque, dont plus de 10 identifiés avec le Hamas.

”L’organisation terroriste du Hamas exploite systématiquement les institutions internationales et utilise la population civile comme bouclier humain pour des actions terroristes contre l’État d’Israël”, a déclaré le porte-parole de Tsahal