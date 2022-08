Parce que nous avons un exemple vivant dont on pourrait s’inspirer plus souvent : un exemple d’abnégation et d’humilité, d’accessibilité et de générosité. Tout ce qui nous fait finalement défaut ici bas. La nature humaine nous dicte d’autres types de comportement : l’orgueil et la colère, l’intolérance aussi. Le plus souvent on est exigeant avec les autres et indulgent avec soi-même. On est très stricte pour tout ce que l’on introduit dans sa bouche, bien moins pour ce que l’on en sort ,et j’en passe …