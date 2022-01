La polémique autour de la plantation d’arbres du KKL près de la forêt de Yatir dans le Néguev ne s’éteint pas. Le KKL a prévu de planter des arbres sur des terres domaniales sur lesquelles s’est installé le clan bédouin Atrache. Après sa demande d’interruption des travaux pour « consultations avec l’Office des Domaines », Mansour Abbas a annoncé que son opposition à la plantation d’arbres dans un secteur revendiqué par un clan bédouin est définitive. Lundi, le président du parti islamique a une nouvelle fois menacé en allusion : « La plantation d’arbres dans le Néguev sans régularisation (des villages bédouins illégaux) est inacceptable. S’il n’y a pas d’autre choix nous prendrons la décision qui s’impose ».

Atta Abou Mazim, n°7 de la liste Ra’am a été plus direct : « La poursuite de la plantation d’arbres du KKL dans le Néguev provoquera la chute du gouvernement. Cette politique destructrice (dans le Néguev) ne doit en aucun cas se poursuivre, et si c’est le cas, il n’y a plus de lieu de collaboration entre Ra’am et la coalition ».

La députée Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) a réagi en disant : « Le drapeau sioniste va-t-il céder devant le drapeau islamique ? »

Photo Flash 90